شاہ محمود قریشی کی اڈیالہ جیل میں طبعیت ناساز ، اسپتال منتقل

جیل انتظامیہ کی جانب سے درخواست میں کہا گیا کہ ڈاکٹرنےایڈوائس کی ہے شاہ محمود قریشی کے ٹیسٹ کروانے ہیں، اڈیالہ جیل میں ڈاکٹر کی ایڈوائس پر پمز منتقل کرنے کی اجازت دی جائے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے پمزاسپتال منتقل کرنے کیلئے جیل انتظامیہ کی درخواست منظور کرلی، جیل انتظامیہ کے مطابق شاہ محمود قریشی کو پتے میں تکلیف محسوس ہوئی ہے، وہ سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں ہیں۔

یاد رہے منگل کو خصوصی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی کردی تھی۔

