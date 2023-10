شاداب خان انجرڈ، ان کی جگہ کس کھلاڑی کو شامل کیا گیا؟

جنوبی افریقہ کی جانب سے اسپنر تبریز شمسی نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔

تاہم ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو افتخار احمد کے پہلے ہی اوور میں شاداب خان انجری کا شکار ہوکر میدان سے باہر چلے گئے۔تاہم اب پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کا کہنا ہے کہ انجری کا شکار شاداب خان کی جگہ لیگ اسپنر اسامہ میر کو شامل کرلیا گیا ہے۔Pakistan have taken a concussion substitute for Shadab Khan in the ongoing match against South Africa. Usama Mir will replace Shadab.

Shadab hit his head while fielding. He briefly took the field, but after a thorough assessment, the Pakistan team medical panel decided to…

