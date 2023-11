سینیٹ اجلاس، سینیٹر حافظ عبدالکریم کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیلئے عربی ...

نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق صادق سنجرانی کی زیرصدارت سینیٹ کا اجلاس جاری ہے،عرفان صدیقی نے غزہ کی صورتحال پر سینیٹ میں قرارداد پیش کردی ،سینیٹر حافظ عبدالکریم نے سینیٹ میں عربی میں تقریر کی،سینیٹ نے حافظ عبدالکریم کو عربی میں تقریر کرنے کیلئے خصوصی اجازت دی،سینیٹر حافظ عبدالکریم نے کہاکہ فلسطینیوں سے عربی میں اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں،چیئرمین سینیٹ نے کاکہ ایوان ازجات دے تو ٹھیک ورنہ اردو اور انگریزی کے سوا ایوان میں تقریر نہیں کی جا سکتی۔سینیٹر بہرہ مند تنگی نے کہاکہ حماس کو ختم کرنے کا...

