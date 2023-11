سینیٹ میں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر کون ہوگا؟ بڑا نام سامنے آگیا

نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق سینیٹ میں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر تبدیل کردیاگیا،سینیٹر علی ظفر پی ٹی آئی کے نئے پارلیمانی لیڈر ہوں گے،سینیٹ سیکرٹریٹ نے سینیٹر علی ظفر کی بطور پارلیمانی لیڈر تقرری کا سرکلر جاری کردیا۔

