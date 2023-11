سینیٹ میں مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کیخلاف قرارداد منظور

قرارداد میں اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ فلسطینیوں پر مظالم بند کئے جائیں، آزاد فلسطین پریقین رکھتے ہیں جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے، غزہ میں خوراک،پانی اور دواؤں سمیت دیگر اشیا فوری بحال کی جائیں ،پاکستان فلسطینی عوام کیساتھ بھرپوریکجہتی کا اظہارکرتا ہے۔

سینیٹ اجلاس میں غزہ پر اسرائیل کےحملے کیخلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کرلی گئی، جس کے بعد چیئرمین سینیٹ نے قرارداد دنیا کے مختلف ممالک کو بھجوانے کی ہدایت کرتے ہوئے اجلاس غیر معینہ مدت کے لئے ملتوی کردیا۔

خیال رہے 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 8,525 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جب کہ دوسری طرف اسرائیل میں 1,400 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔

