نئی دلی ( مانیٹرنگ ڈیسک ) سینٹرل کنٹریکٹ کا مسئلہ یا کچھ اور ؟انگلینڈ کے اہم فاسٹ بولر ڈیوڈ وِلی نے ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ۔تفصیلات کے مطابق ڈیوڈ وِلی کو انگلینڈ نے سینٹرل کنٹریکٹ نہیں دیا اور وہ ورلڈ کپ کھیلنے والے واحد انگلش کرکٹر ہیں جنہیں سینٹرل کنٹریکٹ نہیں ملا تھا جبکہ چند دن پہلے انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے 29 کھلاڑیوں کو سینٹرل کنٹریکٹ دیئے تھے۔

"جنگ"کے مطابق اپنی ریٹائرمنٹ کے فیصلے کے حوالے سے 33 سالہ ڈیوڈ وِلی نے کہا ہے کہ" بچپن سے صرف انگلینڈ کے لیے کرکٹ کھیلنے کا خواب دیکھا، ورلڈ کپ کے بعد کرکٹ کے تمام فارمیٹس سے ریٹائرمنٹ لینے کا وقت آگیا ہے"۔

