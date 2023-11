سنبل اقبال کی انسٹاگرام تصاویر کے چرچے

اداکارہ سوشل یڈیا پر کافی متحرک رہتی ہیں اور گاہے بگاہے اپنی تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں جسے ان کے مداح بھی پسند کرتے ہیں۔انہوں نے اے آر وائی ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل ’میں ہاری پیا‘ میں ’فروہ‘ کا منفی کردار نبھایا تھا، ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں سمیع خان، حرا مانی، مائرہ خان، حمزہ سہیل، ایاز سموں ودیگر شامل تھے۔

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARYNEWSUD: ’تم میرے لیے سارا جہاں ہو‘انسٹاگرام پر اداکارہ مومنہ اقبال نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ تصاویر شیئر کیں اور ان کے لیے پیغام بھی لکھا

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: ہانیہ عامر کی کراچی کے ساحل پر سیروتفریح کی ویڈیو وائرلشوبز انڈسٹری کی نامور اداکارہ ہانیہ عامر کی کراچی کے ساحل پر سیر و تفریح کرنے کی تصاویر و ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: علیحدگی کی افواہوں کے بعد ثانیہ مرزا کی شعیب ملک کیساتھ تصاویر وائرلشعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی علیحدگی کی افواہیں گزشتہ سال سے سامنے آرہی ہیں

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: شعیب ملک کے بیٹے کی سالگرہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر زیر بحثدبئی (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک کی جانب سے اپنے بیٹے اذہان کی سالگرہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کرنے کے بعد صارفین کی جانب سے تبصرے شروع ہو گئے۔ سابق کرکٹر شعیب ملک نے اپنے بیٹے کی سالگرہ کے موقع پر اذہان کے ساتھ لی گئی اپنی تصاویر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیں۔ اپنی پوسٹ میں شعیب ملک نے بیٹے اذہان کو سالگرہ کی...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

NAWAIWAQT_: شعیب ملک کے بیٹے کی سالگرہ کی تصاویر شیئرپاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک کی جانب سے اپنے بیٹے اذہان کی سالگرہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کرنے کے بعد صارفین کی جانب سے تبصرے شروع ہو گئے۔سابق کرکٹر شعیب ملک نے اپنے بیٹے کی سالگرہ کے موقع پر اذہان کے ساتھ لی گئی اپنی تصاویر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیں۔اپنی پوسٹ میں شعیب ملک نے بیٹے اذہان کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے...

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی موت پر صبا قمر اور احمد علی بٹ کا اظہار افسوسصبا قمر نے انسٹاگرام پر لکھا کہ وہ مولانا طارق جمیل سے ان کے بیٹے کی ناگہانی موت پر تعزیت کرتی ہیں

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕