سعودی عرب: مالک مکان اور کرایہ دار سے متعلق اہم خبر

بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مقررہ وقت پر کرایہ ادا کرنا اور مکان کو صرف رہائش کے لیے استعمال کرنا بھی فرائض میں شامل ہے۔‘ کرایہ دار کو مالک مکان کی تحریری اجازت کے بعد مکان میں ترامیم کا حق حاصل ہوجاتا ہے، یہ اجازت وہ اس کے سیکریٹری سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مکان کے مالک کو ضروری فوری اصلاح و مرمت کا موقع دینا اور بجلی، پانی کا بل ادا کرنا بھی کرائے دار کے فرائض کا حصہ ہے۔

ایجار کا مالک مکان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کہنا تھا کہ معمول کی اصلاح و مرمت، مکان سے استفادے میں رکاوٹ پیدا کرنے والی کسی بھی خرابی کی اصلاح کرانا، عمارت کے مشترکہ حصوں کی اصلاح و مرمت، صفائی کا اہتمام مالک مکان کی ذمہ داری ہے۔

متعلقہ اداروں کی جانب سے سروس چارجز کی ادائیگی بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ کرایہ دار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مکان سے متعلقہ امور کے لیے سرکاری اداروں سے رجوع کرے۔ اگر وہ پندرہ سے تیس روز تک کرایہ ادا نہ کرے تو ایسی صورت میں مالک مکان کو کرائے کا معاہدہ ختم کرنے کا حق حاصل ہے۔

ایجار کے مطابق مالک مکان اور کرائے دار اگر کرائے کے معاہدے کی تجدید کرنا چاہیں تو وہ ایجار پورٹل کے ذریعے کر سکتے ہیں۔‘ ’فریقین کو ایجار کے مقرر کردہ ضوابط کے مطابق مکان حوالے کرنے اور وصول کرنے کی کارروائی انجام دینا ہو گی۔‘

ایجار کا مکان کی ملکیت کی منتقلی کی صورت میں نئے مالک کی ذمہ داریوں سے متعلق کہنا تھا کہ اگر کسی اور شخص نے مکان خریدا تو ایسی صورت میں کرایہ دار کے حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار نے جو زرضمانت جمع کرایا ہو گا وہ اسے مکان خالی کرنے کی صورت میں نئے مالک کو ادا کرنا ہو گا۔

