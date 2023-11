زخمی فلسطینیوں کے علاج،غیرملکیوں کے انخلا کیلیے رفح بارڈر کھول دیا گیا

غیر ملکی خبرایجنسی کے مطابق غزہ سے انخلا کے واحد راستے رفح کراسنگ کو 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے بند کردیا گیا تھا جس کے باعث دنیا بھر سے آنے والی امداد اور غزہ سے انخلا کے خواہش مند شہری سرحد پر پھنس گئے تھے۔اقوام متحدہ سمیت عالمی تنظیموں اور مغربی ممالک نے بھی رفح کراسنگ کو کھولنے پر زور دیا تھا تاکہ امدادی سامان ان فلسطینیوں تک پہنچ سکے جن کی اسے اشد ضرورت ہے اور بے گھر ہونے والے فلسطینی مصر میں پناہ حاصل کرسکیں۔مسلم ممالک کی جانب سے بھی بارہا رفح کراسنگ کو کھولنے کا مطالبہ کیا جاتا...

اس کے علاوہ جن غیر ملکیوں کو رفح کراسنگ پر کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں مختلف این جی اوز کے لیے کام کرنے والے امریکہ،جرمنی، فرانس، اسپین، اٹلی، جاپان، آسٹریلیا، فلپائن اور نیوزی لینڈ سمیت دیگر 16 ممالک کے شہری شامل ہیں۔معاہدے کے تحت فی الحال زخمی فلسطینیوں کو علاج کیلئےرفح کراسنگ کے ذریعے مصر آنے کی اجازت دی جائے گی اور دہری شہریت کے حامل افراد بھی غزہ سے انخلا کے لیے رفح کراسنگ استعمال کرسکیں...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESSNEWSPK: زخمی فلسطینیوں کےعلاج اورغیرملکیوں کے انخلا کیلیے رفح بارڈر کھول دیا گیااسرائیل اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ کھولنے کے معاہدے میں قطر نے ثالثی کا کردار ادا کیا

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

NAWAIWAQT_: غزہ کے زخمیوں کیلئے آج رفاہ بارڈر کھول دیا جائے گا: امریکاامریکا نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے زخمی ہونے والے فلسطینیوں کیلئے آج رفاہ بارڈر کھول دیا جائے گا۔ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیوملر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ رفاہ کراسنگ کھولنے سے متعلق بڑی پیشرفت ہوئی ہے، غزہ کے زخمیوں کیلئے آج رفاہ بارڈر کھول دیا جائے گا۔میتھیو ملر نے مزید کہا ہے کہ غزہ کے زخمی مصر میں اپنا علاج کرا سکیں گے،...

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: پاک افغان بارڈر پر پاسپورٹ سسٹم رائج کر دیا گیاچمن : پاک افغان بارڈر پر پاسپورٹ سسٹم رائج کر دیا گیا ہے، جس کے تحت سرحدپرآمدورفت اب صرف پاسپورٹ پر ہی ہوگی۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: پاک افغان بارڈر پر پاسپورٹ سسٹم رائج کر دیا گیاچمن : پاک افغان بارڈر پر پاسپورٹ سسٹم رائج کر دیا گیا ہے، جس کے تحت سرحدپرآمدورفت اب صرف پاسپورٹ پر ہی ہوگی۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: ڈیڈلائن ختم ! غیر قانونی مقیم غیرملکیوں کیخلاف ایکشن شروعاسلام آباد : غیرقانونی مقیم غیرملکیوں کے پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈلائن ختم ہونے کے بعد ایکشن کا آغاز کردیا گیا، ۔۔۔۔۔۔۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: ڈیڈلائن ختم ! غیر قانونی مقیم غیرملکیوں کیخلاف ایکشن شروعاسلام آباد : غیرقانونی مقیم غیرملکیوں کے پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈلائن ختم ہونے کے بعد ایکشن کا آغاز کردیا گیا، ۔۔۔۔۔۔۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕