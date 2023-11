روزانہ 2700 قدم چلنا فالج کے امکانات کم کر دیتا ہے

ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ روزانہ 2700 قدم چلنے سے کم عمری میں موت واقع ہونے یا دل کے دورے یا فالج کے امکانات کو کم ہوجاتے ہیں۔ اسپین کی یونیورسٹی آف گریناڈا (غرناطہ) کے محققین کی رہنمائی میں کی جانے والی تحقیق میں 12 بین الاقوامی مطالعوں کا جائزہ لیا گیا جن میں 1 لاکھ 10 ہزار سے زائد افراد کے روزانہ چلے جانے والے قدموں کا کسی بھی سبب ہونے والی موت پر پڑنے والے اثر کا معائنہ کیا گیا۔

جرنل آف دی امیریکن کالج آف کارڈیولوجی میں شائع ہونے والی تحقیق کے نتائج میں بتایا گیا کہ وہ شرکاء جو روزانہ 2517 قدم چلتے تھے ان کی قبل از وقت موت کے امکانات 2000 قدم چلانے والوں کی نسبت آٹھ فی صد کم تھے۔ جبکہ 2735 قدم چلنے والے افراد کی قلبی مرض کےسبب واقع ہونے والی موت کے امکانات 11 فی صد کم تھے۔وہ افراد جو روزانہ 8763 قدم چلتے تھے ان کے قبل از وقت موت کے امکانات 60 فی صد تک کم دیکھے گئے۔ جبکہ روزانہ 7126 قدم چلنے والے افراد میں قلبی مرض میں 51 فی صد تک کمی دیکھی...

تحقیق میں دیکھا گیا کہ قدموں کا قبل از موت اور قلبی مرض سے تعلق مردوں اور عورتوں میں یکساں تھا۔ تاہم، تیز رفتاری سے چلنے کا قبل از وقت موت میں کمی سے تعلق دیکھا گیا۔ تحقیق کے سربراہ مصنف پروفیسر فانسسکو اوٹیگا کا کہنا تھا کہ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ صحت کے فوائد حاصل کرنے کےلیے 10 ہزار قدم چلنا لازمی ہے لیکن سائنس میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ زیادہ قدم چلنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ روزانہ 16 ہزار قدم تک چلنا اپنے اندر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رکھتا۔شاہین شاہ آفریدی نے بنگلادیش کیخلاف میچ میں اہم اعزاز اپنے نام کرلیافیض آباد دھرنا ؛ فیض حمید نے پیمرا پر دباؤ ڈالا، چینلز کی نشریات کنٹرول کرتے رہے، ابصار عالمخبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAILYPAKISTAN: دل کی بیماریوں میں مبتلا افراد کو روزانہ کتنے قدم پیدل چلنا چاہیے؟میڈرڈ(مانیٹرنگ ڈیسک) دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر قبل از وقت موت کے منہ میں جانے سے بچنے کے لیے آدمی کو روزانہ کتنے قدم پیدل چلنا چاہیے؟ ہسپانوی سائنسدانوں نے نئی تحقیق کے نتائج میں اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ میل آن لائن کے مطابق ماہرین نے تحقیقاتی نتائج میں بتایا ہے کہ روزانہ 8ہزار قدم چلنا آدمی کو قبل از وقت موت سے بچا سکتا ہے۔یونیورسٹی آف...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: چین کے پہاڑی مقام پر سیاحوں کیلئے کئی میٹر طویل اسکیلیٹرز نصبتانیو نامی پہاڑ کی اونچائی 350 میٹر ہے جسکی چوٹی تک پہنچنے کے لیے پہاڑ کے گرد تین پہاڑوں کے برابر پیدل چلنا پڑتا تھا

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: واٹس ایپ صارفین نئی جعلسازی سے ہوجائیں ہوشیار!ماہرین کی جانب سے جاری انتباہ کے مطابق نیا فِشنگ اسکیم صارفین کے تمام نجی پیغامات سائبر مجرمان کے حوالے کر سکتا ہے

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: وارنر، ورلڈ کپ کے دوران کس کو سب سے زیادہ ’’مِس‘‘ کر رہے ہیں؟ڈیڑھ ماہ سے ورلڈ کپ مہم کے لیے بھارت میں موجود آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے اوپنر ڈیوڈ وارنر میگا ایونٹ کے دوران سوشل میڈیا پر جذباتی پیغام جاری کر دیا ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: وارنر، ورلڈ کپ کے دوران کس کو سب سے زیادہ ’’مِس‘‘ کر رہے ہیں؟ڈیڑھ ماہ سے ورلڈ کپ مہم کے لیے بھارت میں موجود آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے اوپنر ڈیوڈ وارنر میگا ایونٹ کے دوران سوشل میڈیا پر جذباتی پیغام جاری کر دیا ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: ورلڈکپ، بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت لیاممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کر نے کا فیصلہ کیا ہے .

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕