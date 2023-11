راشد لطیف نے جاوید میاں داد کو تھپڑ مارا ، صحافی پی جے میر کا تہلکہ خیز دعویٰ

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)صحافی پی جے میر نے دعویٰ کیا ہے کہ ماضی میں قومی کرکٹر راشد لطیف نے لیجنڈ کرکٹر جاوید میاں داد کو تھپڑ مارا۔ نجی نیوز چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتا یا کہ 1993میں پاکستانی ڈریسنگ روم میں موجود کرکٹر راشد لطیف نے جاوید میاں داد کو تھپڑ مار دیا جس پر مجھے افسوس ہوا اور اس کے بعد ڈریسنگ روم میں لڑائی ہو گئی۔ اس بات پر پروگرام میں موجود کرکٹر مشتاق احمد نے واقعے سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے پی جے میر سے تصدیق کی کیا ایسا ہوا تھا۔پی جے میر نے بتا یا کہ اس...

گھروں میں تقریبات، دسترخوان پر نعمتیں، مل بیٹھ کر وقت گذارنے کا ڈھنگ اور گہری وابستگی کا احساس دلاتی بے تکلفی، سبھی کچھ پاکستانی معاشرت کی یاد دلاتا ہے Another uncle with a fake made-up story. Miandad and Rashid Bhai already refused this story. Mushi bhai had no memory of this incident. Everyone is just trying to make their name out of this situation. Stay away from Main Stream Media.فیس آف کے دوران تھپڑ مارنے پر شاہ زیب خان نے فائٹنگ کیج میں اپنے حریف سراج احمد کو ...

:

EXPRESSNEWSPK: میانداد کو تھپڑ مارنے کا الزام، راشد لطیف نے صحافی کو ایک ارب ہرجانے کا نوٹس بھیج دیاجاوید بھائی کا احترام والد کی طرح کرتا ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور تھپڑ نہیں مارا، راشد لطیف

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کو جے آئی ٹی نے طلب کرلیالاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کو جے آئی ٹی نے طلب کرلیا ،انہیں یکم نومبر کوسہ پہر چار بجے طلب کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سابق وفاقی وزیراسد عمر کو ڈی آئی جی انویسٹی گیشن آفس لاہور قلعہ گجر سنگھ میں طلب کیا گیا ۔ پولیس کے مطابق اسد عمر کو 5 ایف آئی آرزکی تحقیقات سے متعلق پیش ہونے کی ہدایات دی گئی ہیں،اسد عمر کو تھانہ...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: پی ٹی آئی عہدیدار کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان، نو مئی کی مذمتڈی آئی خان پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر علی امین گنڈا پور کے پرسنل سیکریٹری لطیف نیازی نے پی ٹی آئی

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

NAWAIWAQT_: شیخ رشید نے راشد شفیق کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کر دیاسابق وزیرداخلہ شیخ رشید احمد نے شیخ راشد شفیق کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کر دیا، آئندہ الیکشن عوامی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑنے کا اعلان کیا۔انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ راشد شفیق کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کرتا ہوں، آج سے جو میرا سیاسی فیصلہ ہے وہی ہی راشد شفیق کا سیاسی فیصلہ ہو گا۔ راشد شفیق میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔شیخ رشید نے مزید...

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕

NAWAIWAQT_: جے آئی ٹی نے اسدعمر کو تحقیقات کے لیے لاہور طلب کرلیاپاکستان تحریک انصاف کے سابق جنرل سیکرٹری وسابق وفاقی وزیر اسد عمر کیخلاف 5 ایف آئی آرز کٹ گئیں۔ تفصیلات کے مطابق اسد عمرکو جے آئی ٹی نے تحقیقات کے لیے لاہور میں طلب کرلیا ہے۔ جے آئی ٹی نے اسد عمر کو کل 4بجے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔پولیس کے مطابق اسد عمر کو 5 ایف آئی آرزکی تحقیقات سے متعلق پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔اس کے علاوہ سابق وفاقی...

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕

NAWAIWAQT_: اسرائیل کا حماس نیول فورس کے سربراہ سمیت 4 سینیئر کمانڈرز کو شہید کرنے کا ...اسرائیل نے حماس نیول فورس کے سربراہ سمیت 4 سینیئر کمانڈرز کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا۔عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کو نسل کشی سے نہ روکا جاسکا، غزہ میں مزید 400 فلسطینی شہید ہوگئے۔اسرائیل نے حماس نیول فورس کے سربراہ سمیت 4 سینیئر کمانڈرز کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ 7 اکتوبرسے جاری حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8 ہزار 400 ہوگئی جبکہ 23...

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕