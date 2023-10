ذکااشرف کی سرفراز اور داہانی سے ملاقات، ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد

چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی نے سرفراز احمد کی قائدانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئےکراچی وائٹس کو قائداعظم ٹرافی کا چیمپئن بننے پر مبارکباد دی۔ذکا اشرف نے پی سی بی کے کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود اور ڈومیسٹک کرکٹ کی حمایت کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔

PCB Chairman Management Committee, Mr Zaka Ashraf met with Sarfaraz Ahmed and Shahnawaz Dahani, extending his congratulations to Karachi Whites on winning the Quaid-e-Azam Trophy 2023-24.کراچی ریجن وائٹس نے سرفراز احمد کی قیادت میں قائداعظم ٹرافی 24-2023 جیتی ہے۔ کراچی ریجن وائٹس نے فیصل آباد ریجن کو 790 رنز کا ہدف دیا تھا لیکن فیصل آباد کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 333 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔

چیئرمین PTI کی وکلا اور فیملی سے ملاقات کی درخواست نمٹا دی گئیاسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم و چیئرمین پی ٹی آئی کی وکلا اور فیملی سے ملاقات کی درخواست نمٹا دی۔ مزید پڑھ ⮕

شادی کے 12 سال بعد تک اولاد کی نعمت سے محرم رہا؛ عثمان پیرزادہثمینہ اور عثمان پیرزادہ کی پہلی ملاقات 1973 میں ہوئی تھی مزید پڑھ ⮕

سیاسی مخالف جماعتوں کے درمیان بڑا بریک تھرواسلام آباد : سیاسی جماعتوں کےدرمیان گرینڈ ڈائیلاگ پر کام شروع ہوگیا، پی ٹی آئی وفد اور مولانا فضل الرحمان ملاقات گرینڈ ڈائیلاگ کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ مزید پڑھ ⮕

چیئرمین پی ٹی آئی نے شکوہ کیا ہےکہ اہلیہ سے ملاقات میں کوئی پرائیویسی نہیں ...اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین پی ٹی آئی کی وکلا ءاور فیملی سے ملاقات کی درخواست پر درخواست گزار کے وکیل نے کہاکہ ہفتے میں 6دن ملاقات کا کہا تھا لیکن 2دن وکلاء اور ایک فیملی کو دیا گیا ہے،استدعا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ سے ملاقات بھی 2دن کردی جائے،چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھ سے ملاقات میں ایک شکوہ کیا ہے،چیئرمین پی ٹی آئی کی... مزید پڑھ ⮕