ودھیکا آریا نامی خاتون نے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کی اور ممبئی کی پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ ’پولیس اسٹیشن جارہی ہوں سکون کھو گیا ہے میرا! اس پوسٹ پر فور طور پر جواب دیتے ہوئے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب کہا گیا کہ ’محترمہ آریہ! ہم میں سے بہت سے لوگ بھی ’سکون‘ کی ’تلاش‘ میں ہیں ہم آپ کی جانب سے کیے گئے ’اعتبار‘ کو سراہتے ہیں۔

Many of us are in ‘talaash’ of ‘sukoon’ too Ms Arya! We appreciate your ‘aitbaar’ in us and are sure that you will find it in your ‘rooh’ – for anything else tangible, you may ‘beshaq’ come to usممبئی پولیس کا مزید کہنا تھا کہ اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اسے اپنے ’روح‘ میں تلاش کرپائیں گی۔ کسی اور چیز غیر مرئی چیز کی تلاش کے لیے، آپ ’بیشک‘ ہمارے پاس آ سکتی ہیں۔ ساتھ ہی پولیس نے سکون اور ممبئی کا ہیش ٹیگ بھی استعمال...

سوشل میڈیا صارفین ممبئی پولیس کے سوشل میڈیا پیج کے ایڈمن کی حس مزاح کو سراہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس شخص کو دیکھنے کے متمنی ہیں جس نے خاتون کو اتنا عمدہ جواب دیا۔

ARYNEWSUD: خاتون نے ’سکون تلاش‘ کرنے کے لیے مدد مانگی تو ممبئی پولیس نے لاجواب کردیا!سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر لوگ اکثر اوقات بڑے اداروں کے لیے پوسٹ لگاتے ہیں اور انھیں ٹیگ بھی کرتے ہیں تاکہ ان کانقظہ نظر اس ادارے تک پہنچ جائے۔

