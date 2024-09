حسن نصرالله کی شہادت کے بعد ناظم قاسم کو حزب اللہ کا قائد مقرر

- Naim Qassem was appointed as the new leader of Hezbollah after the group's longtime chief Hassan Nasrallah was martyred due an Israel i strike.

Hezbollah confirmed Nasrallah’s martyrdom after initial reports suggested contact with the leader had been lost.

Hezbollah Hassan Nasrallah Naim Qassem Israel Beirut

