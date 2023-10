حارث روف کا شاندار کیچ ، ویڈیو دیکھیں

28/10/2023 12:08 AM / ذریعہ: DailyPakistan

حارث روف کا شاندار کیچ ، ویڈیو دیکھیں ۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔ What a BowlWhat a Catch Haris Rauf !Bad Luck in the End !#PAKvsSA #harisrauf #umpire pic.twitter.com/MISVLj2UO3 — Shehzad Qureshi (@ShehxadGulHasen) October 27, 2023