جنوبی افریقا نے نیوزی لینڈ کو بڑے مارجن سے شکست دیدی

زبردست بیٹنگ کے بعد جنوبی افریقی بولرز نے کمال بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے حریف بیٹنگ لائن کو ابتدا سے ہی دباؤ میں رکھا اور یکے بعد دیگرے وکٹیں حاصل کرتے رہے۔ جنوبی افریقہ کے کپتان باووما جب 38 رنز کے مجموعی اسکور پر بولٹ کی وکٹ بنے تو ان کی جگہ آنے والے وینڈر ڈوسان نے اوپنر ڈی کاک کے ساتھ مل کر محتاظ انداز میں اسکور بورڈ کو متحرک رکھا۔

ٹیم کی سنچری مکمل ہونے کے بعد دونوں بلے بازوں نے ہاتھ کھولے اور 30 اوورز میں ٹیم کا اسکور 155 رنز تک پہنچا دیا۔ اس دوران ڈوسن نے بھی اپنی نصف سنچری مکمل کر لی۔ وہ 133 رنز کے اسکور پر ساؤتھی کے گیند پر بولڈ ہوئے جب کہ ڈیوڈ ملر 30 گیندوں پر 53 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی جس میں 2 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے۔

ٹاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کیوی کپتان ٹام لیتھم نے کہا کہ آج کا میچ ہمارے لیے اہم ہے جب کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ جنوبی افریقی کپتان ٹیمبا باووما نے کہا کہ ہم بھی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ ہی کرتے۔

ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں جنوبی افریقہ کو نیوزی لینڈ پر برتری حاصل ہے۔ دونوں ٹیمیں اب تک 71 میچوں میں مدمقابل آئی ہیں جن میں 41 پروٹیز نے جب کہ 25 بلیک کیپس نے جیت رکھے ہیں۔

