تھپڑ مارنے کے بیان پر راشدلطیف کا ردعمل آگیا

پی جے میر نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ 1993 کے دورہ ویسٹ انڈیز کے دوران راشد لطیف نے جاویدمیانداد کو تھپڑ مارا تھا۔پروگرام نشر ہونے کے بعد راشدلطیف نے پی جے میر کو قانونی نوٹس بھجواتے ہوئے 14 روز میں جواب دینے کی مہلت دی ہے۔

اپنے بیان میں راشدلطیف نے کہا کہ میں نے لیجنڈ جاوید میانداد کو کبھی تھپڑ نہیں مارا اور نہ ہی ان کے سامنے کبھی آواز بلند کی۔Javed bhai is not only a legend of Cricket (an ICC Hall of Famer), he is a national hero and pride of Pakistan. I was honored to debut for Pakistan under his captaincy.

ان کا کہنا تھا کہ اپنے وکیل کے توسط سے میں نے پی جے میر کو غیر مشروط معافی مانگنے اور 14 دنوں کے اندر مناسب جواب دینے کا قانونی نوٹس بھیجا ہے۔

