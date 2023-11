بیٹری تیزی سے خرچ کرنے والی مشہور ایپ کی نشاندہی

ویمنز ریسرچ اینڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی چیف ٹیکنالوجی آفیسر لیون بیئرہلز کے مطابق انسٹاگرام آئی فون صارفین کی بیٹری کے لیے سب سے مضر ایپ ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹری کو تیزی گرتا ہوا دیکھیں تو فیس بک جیسی ایپ اس مسئلے کا سبب ہوسکتی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ فیس بک ایپ کا ڈیلیٹ کیا جانا بیٹری کو 20 فی صد تک جبکہ انسٹاگرام 25 فی صد تک بیٹری کو ضائع ہونے سے بچا سکتی ہے۔ ساتھ ہی وہ سوشل میڈیا ایپ جو ڈیوائس کے پس منظرمیں چل رہی ہوں وہ بھی بیٹری کو ختم کرتی ہیں، اس کے باوجود کہ ان ایپ کو استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔

لیون بیئرہلز کے مطابق انسٹاگرام یا فیس بک ایپ کا ڈیلیٹ کیا جانا بیٹری کی چارجنگ کا حل ہوسکتا ہے خاص طور پر تب جب صارف ان کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال نہ کرتے ہوں۔’’پاپا‘‘ نہ کہنے پرشقی القلب باپ کے ہاتھوں کمسن بیٹے کا قتلپی ڈی ایم کی مخالفت عمران خان کی حمایت پر ہم پہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، ملزم شاہنوازصبا فیصل کا بھارتی ڈرامے کیلیے بیمار ماں کو نظر انداز کرنے کا انکشاف

خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARYNEWSUD: کیا کویت میں 4 دن کی تعطیلات ہونے جارہی ہیں؟ہفتے میں آنے والی دو چھٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے دو دن کی چھٹی کے درمیان آنے والے دن پر غور کرنے کا فیصلہ کویتی قانون کے مطابق ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: کویت: ”ٹِک ٹاک“ پر پابندی سے متعلق اہم فیصلہمقدمہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ''ٹک ٹاک”ایپلی کیشن کویت کے قوانین اور اخلاقیات کی خلاف ورزی کرنے والے کلپس نشر کرتی ہے

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: سعودی عرب:ملازمت کے بہترین مواقع، آسامیاں خالی؟وزارت کی جانب سے لائسنس یافتہ پہلا سرکاری ادارہ سمجھا جاتا ہے جس کا تعلق دور دراز کے کاموں کو سپورٹ کرنے اور ریگولیٹ کرنے سے ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: سعودی عرب:ملازمت کے بہترین مواقع، آسامیاں خالی؟وزارت کی جانب سے لائسنس یافتہ پہلا سرکاری ادارہ سمجھا جاتا ہے جس کا تعلق دور دراز کے کاموں کو سپورٹ کرنے اور ریگولیٹ کرنے سے ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: یوٹیلیٹی اسٹورز پر اشیاء بازار سے بھی مہنگی دستیابیوٹیلیٹی اسٹورز پر بازار سے سستے داموں ملنے والی اشیاء کو بھی مہنگا کردیا گیا، جس کے باعث درجنوں اشیاء شہریوں کی پہنچ سے دور

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: 8 ماہ کی حاملہ بھارتی اداکارہ چل بسیںمتعدد ملیالم ٹیلی ویژن شوز کا حصہ رہنے والی بھارتی اداکارہ پریا 34 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئیں۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕