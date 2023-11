بلوچ رہنماؤں نے ن لیگ میں شمولیت کے لئے شرط رکھ دی

ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز باپ پارٹی کےچندرہنماؤں سے کوئٹہ میں موجود ایازصادق نے ملاقات کی ، جس میں بی اے پی رہنماؤں نے ملاقات میں شرط رکھی کہ شمولیت کے لئے نواز شریف،شہبازشریف یامریم نواز میں سے کوئی رہنماکوئٹہ آئے۔

ن لیگ بلوچستان کے صدر نے شمولیت کرنے والوں کے اعزازمیں آج عشائیہ رکھا ہے اور ایازصادق کی کوشش ہے بلوچ رہنما ؤں کی فون پرنواز شریف سےبات کرائی جائے۔یاد رہے گذشتہ روز سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور سینئر لیگی رہنما سردار ایاز صادق کوئٹہ پہنچے تھے ، جہاں ان سے سابق وزرا، ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور بلوچستان کی ممتاز سیاسی شخصیات نے ملاقاتیں کرکے ن لیگ میں شمولیت کا عندیہ دیا تھا۔

ایاز صادق سے شیخ جعفرمندوخیل کی قیادت میں سابق وزرا، ارکان نے ملاقات کی تھی جبکہ دیگر ارکان میں سابق وزرا سردار عبدالرحمن کھیتران، میر عبدالغفور لہڑی، سابق رکن قومی اسمبلی میر دوستان ڈومکی اور بلوچستان کی سابق ایم پی اے ربابہ خان بلیدی کے علاوہ دیگر شخصیات شامل تھیں۔

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARYNEWSUD: بلوچ رہنماؤں نے ن لیگ میں شمولیت کے لئے شرط رکھ دیکوئٹہ : بلوچ رہنماؤں نے ن لیگ میں شمولیت کے لئے لیگی قیادت کے سامنے شرط رکھ دی اور مطالبہ کیا نواز شریف،شہبازشریف یامریم نواز میں سے کوئی رہنما کوئٹہ آئے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: ’’مفادات کا ٹکراؤ‘‘؛ انضمام الحق پر سابقہ دور میں بھی الزام لگاٹی 10 لیگ کی ٹیم خریدی، بورڈ نے پہلے تردید کی بعد میں اجازت دی

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: مسلم لیگ ن کی عام انتخابات کیلئے درخواستوں کی وصولی شروع، کتنی ٹکٹ فیس مقرر ...لاہور (آئی ا ین پی ) پاکستان مسلم لیگ ن نے عام انتخابات کے لئے درخواستوں کی وصولی شروع کردی۔ پاکستان مسلم لیگ ن نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے ایک فارم جاری کیا ہے، ن لیگ کی ٹکٹ کے خواہش مند 10 نومبر تک فارم بمعہ فیس جمع کروا سکتے ہیں، ن لیگ کی قومی اسمبلی کی جنرل اور مخصوص نشست کے لئے دو لاکھ روپے ٹکٹ فیس مقرر کی گئی ہے، صوبائی اسمبلی کی جنرل...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: بلوچستان کی اہم سیاسی شخصیات ن لیگ میں شاملنواز شریف کی وطن واپسی کے بعد مسلم لیگ ن نے انتخابات کی تیاریاں شروع کردیں، ذرائع کے مطابق بلوچستان کے سابق وزراء اور ارکان اسمبلی نے

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: مسلم لیگ ن یواے سی کے سینئر نائب صدر کے اعزاز میں سیالکوٹ میں عشائیہدبئی (طاہر منیر طاہر) پاکستان مسلم لیگ ن دبئی کے سینئر نائب صدرمیاں غلام محی الدین نے سیالکوٹ میں پاکستان مسلم لیگ ن متحدہ عرب امارات کے سینئر نائب صدر خواجہ عبدالوحید پال کے اعزازایک خصوصی عشائیہ کا اہتمام کیا جس میں خواجہ عبدالوحید پال اور دیگر لیگی عھدیداروں نے شرکت کی- اس موقع پرپاکستان مسلم لیگ ن کے قائد محمد نواز شریف کے حالیہ دورہ پاکستان...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: مسلم لیگ ن نے انتخابات میں کسی جماعت سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان کردیالاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن نے آئندہ انتخابات میں کسی جماعت سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان کردیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ن لیگ باضابطہ طور پر کمپین شروع کر رہی ہے اور بغیر کسی الائنس کے الیکشن میں حصہ لے گی۔رانا تنویر حسین نے کہا کہ نواز شریف کو کبھی بھی 5 سال...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕