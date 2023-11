برطانیہ: گرومنگ گینگ کیس کے 5 ملزمان کو سزا سنادی گئی

دوسری جانب 2روز قبل امریکی ریاست ہیوسٹن میں 52 سالہ چائلڈ اسپیلشسٹ ڈاکٹر طلعت جہاں خان کو تلوار کے پے درپے وار کرکے قتل کردیا گیا۔ ہیوسٹن میں خاتون ڈاکٹر طلعت پر ان کے اپارٹمنٹ کے سامنے حملہ کیا گیا، مقتولہ حال ہی میں سیاٹل سے ہیوسٹن منتقل ہوئی تھیں۔ابتدائی تحقیقات میں قتل کی وجوہات معلوم نہ ہوسکیں تاہم طلعت خان کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے ملزم کو کبھی نہیں دیکھا۔

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARYNEWSUD: حاملہ امریکی ماڈل کی لاش فریج سے برآمدرپورٹ میں بتایا گیا کہ جب ملیسہ مونی کی لاش فرئج سے نکالی گئی تو ان کی کلائیوں کو ٹخنوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور منہ بھی بند کیا ہوا تھا۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: حاملہ امریکی ماڈل کی لاش فریج سے برآمدرپورٹ میں بتایا گیا کہ جب ملیسہ مونی کی لاش فرئج سے نکالی گئی تو ان کی کلائیوں کو ٹخنوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور منہ بھی بند کیا ہوا تھا۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: ایلون مسک کے لیے بری خبر، ’سمپسنز‘ میں بڑی پیش گوئی کردی گئیدی سِمپسنز کی اتوار کو نشر ہونے والی قسط میں ایلون مسک کی کمپنیوں ایکس اور اسپیس ایکس کے حوالے بڑی پیش گوئی کی گئی ہے

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: لاہور سے اغوا کیا جانے والے طالب علم شیخوپورہ سے بازیابلاہور : ستوکتلہ سے اغوا کیا جانے والے طالب علم کو شیخوپورہ سے بازیاب کرالیا گیا اور دو ملزمان کو گرفتار کرلی

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: لاہور سے اغوا کیا جانے والے طالب علم شیخوپورہ سے بازیابلاہور : ستوکتلہ سے اغوا کیا جانے والے طالب علم کو شیخوپورہ سے بازیاب کرالیا گیا اور دو ملزمان کو گرفتار کرلی

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: ارشد شریف قتل کیس، کینیا کی پولیس کے خلاف ٹرائل کا آغاز ہوگیانیروبی (ڈیلی پاکستان آن لائن) صحافی ارشد شریف کے قتل کیس میں کینیا کی ایلیٹ پولیس یونٹ کے خلاف ٹرائل کا آغاز ہوگیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کا کیس کجیادو ہائی کورٹ میں شروع ہوگیا ہے جہاں درخواست گزار نے دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا تھا، جس کی منصوبہ بندی پاکستان میں کی گئی تھی۔خیال رہے کہ ارشد شریف کو گزشتہ سال اکتوبر میں...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕