باپ بیٹا فروخت کرنے پر مجبور،مگر کیوں؟ افسوسناک وجہ جانیے

بھارتی میڈیا پر ایک قرض دار شخص کی اہلیہ اور دو بچوں کے ہمراہ ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں 45 سالہ راج کمار کو علی گڑھ کے ایک بس اسٹینڈ پر بیٹا برائے فروخت کا بینر گلے میں لٹکائے غمگین انداز میں کھڑے دیکھا جاسکتا ہے۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق راج کمار نے گھر خریدنے کے لیے چندرا پال نامی شخص سے 50 ہزار روپے سود پر ادھار لیے تھے لیکن چندرا پال کی ہیرا پھیری کے بعد انہیں جائیداد اور پیسوں دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا حتیٰ کہ وہ اس سے پہلے تک چندراپال کو 6 لاکھ روپے ادا کرچکے ہیں اور باقی ادائیگی کی کوشش کررہے ہیں۔

راج کمار کا کہنا ہے کہ اب چندراپال انہیں ان کے بچوں کے سامنے بے عزت کرتے ہیں ،حتیٰ کہ انہیں اور ان کے بچوں کو مار پیٹ کر گھر سے بھی باہر نکال دیا گیا ہے۔ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کےپاس روزگار کا ذریعہ صرف رکشہ تھا اس رکشے کو بھی چندراپال نے چھین لیا۔, a man reeling under debt and being allegedly harassed by his lenders sat with his family at a prominent crossing with placard hanging around his neck that read"My son is up for sale. I want to sell my son".

:

ARYNEWSUD: مقروض باپ کی بیٹا فروخت کرنے کے لئے صدائیں!لاچار باپ راج کمار نے بتایا کہ میرے پاس روزگار کا ذریعہ ہی صرف میرا رکشہ تھا اس رکشے کو بھی چندراپال نے مجھ سے چھین لیا

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: یوٹیلٹی سٹورز پر گھی اور کوکنگ آئل سستا ہو گیا مگر کتنا؟ جانیےلاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) یوٹیلٹی سٹورز پر مختلف برانڈز کے گھی اور کوکنگ آئل سستے ہو گئے۔ نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق گھی کی فی کلو قیمت میں 7 روپے کمی کر دی گئی، کوکنگ آئل بھی 7 روپے فی لیٹر ہی سستا ہوا۔ قیمتوں میں کمی کا اطلاق آج سے ہو گا۔ بتایا گیا ہے کہ قیمتوں میں کمی کا سب سے زیادہ فائدہ کراچی زون کے صارفین کو ہو گا۔ کراچی زون کیلئے گھی...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: کیا کویت میں 4 دن کی تعطیلات ہونے جارہی ہیں؟ہفتے میں آنے والی دو چھٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے دو دن کی چھٹی کے درمیان آنے والے دن پر غور کرنے کا فیصلہ کویتی قانون کے مطابق ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: سیمنٹ کی فروخت میں نمایاں اضافہسیمنٹ کی فروخت میں جاری مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر 14 فیصد جبکہ برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 84 فیصد کی نمو

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: سیمنٹ کی فروخت میں نمایاں اضافہسیمنٹ کی فروخت میں جاری مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر 14 فیصد جبکہ برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 84 فیصد کی نمو

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم فخر عالم کے شو میں آبدیدہ کیوں ہو گئے ؟ جانیےلاہور ( مانیٹرنگ ڈیسک ) قومی ٹیم کے سابق کپتان ، سوئنگ کے سلطان لیجنڈری فاسٹ بالر وسیم اکرم فخر عالم کے شو میں اپنی پہلی اہلیہ ہما سے پہلی ملاقات اور ان کی موت سے متعلق واقعات کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئے۔'جنگ ' کے مطابق وسیم اکرم نے فخر عالم کے شو میں بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف امور پر بات کی۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وسیم اکرام...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕