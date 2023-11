باپ پستول نکال کر لایا اور بیٹے، بھتیجی اور بھانجی کو گولیوں سے بھون دیا

نجی ٹی وی سماء نیوز کے مطابق برکت جکھرانی کے رہائشی نے گھر میں اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نیتجے میں اس کا بیٹا شدید زخمی جبکہ بھتیجی اور بھانجی موت کے گھاٹ اتر گئیں۔ بتایا گیا ہے کہ ملزم نے غیرت کے نام پر دونوں لڑکیوں کو قتل کیا۔ پولیس نے لاشوں اور زخمی کو سول ہسپتال منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی۔ برکت جکھرانی، جیکب آباد کے نواح میں واقع دیہات بتایا گیا ہے۔

