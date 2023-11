ایکس سے صارفین کیلئے آمدنی کے حصول کی پالیسی میں بڑی تبدیلی

ایکس سے صارفین کیلئے آمدنی کے حصول کی پالیسی میں بڑی تبدیلی

ایلون مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (جسے پہلے ٹوئٹر کہا جاتا تھا) نے صارفین کے لیے آمدنی کے حصول کا طریقہ کار بدلنے کا اعلان کیا ہے۔ Making a slight change to creator monetization: Any posts that are corrected by @CommunityNotes become ineligible for revenue share.The idea is to maximize the incentive for accuracy over sensationalism.