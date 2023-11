اینکر پرسن مرید عباس قتل کیس کی اہم ترین سی سی ٹی وی فوٹیج ضائع ہوگئی؟

تفصیلات کے مطابق کراچی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں اینکر پرسن مرید عباس قتل کیس کی سماعت ہوئی، فرانزک لیبارٹری بھیجی گئی یو ایس بی واپس عدالت کو موصول ہوگئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یوایس بی کرپٹ ہوچکی ہے، کسی سرکاری ادارے کے پاس ویڈیو چلنے کے قابل بنانے کی صلاحیت ہی نہیں۔

یو ایس بی ڈیٹا واپس حاصل کرنے اور قابل استعمال بنانے کیلئے مدعی مقدمہ نے درخواست دائر کردی، جس پر عدالت نے کہا کہ ڈسٹرکٹ جنوبی کی آئی ٹی ٹیم یو ایس بی سےفوٹیج حاصل کرکےچلانےکےقابل بنائے، سی سی ٹی وی فوٹیج قابل استعمال بنانے سے متعلق فریقین نے اعتراض نہیں کیا۔

عدالت کا مزید کہنا تھا کہ مدعی مقدمہ چاہیں تو اپنے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ لاسکتے ہیں جو مدد کرے، کارروائی اوپن کورٹ میں تمام فریقین کے سامنے ہوگی اور ملزم کے وکیل بھی اگر آئی ٹی ایکسپرٹ ساتھ لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں ۔

کیس کے گواہ کے بیان کے وقت جب واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج چلی نہیں تھی ، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج یو ایس بی سی واپس حاصل کرکے چلانے کی درخواست دائر کی گئی تھی، درخواست مدعی مقدمہ کے وکیل جبران ناصر کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔

مرید عباس کو قتل کرنے کے بعد ملزم پستول تھامے عاطف زمان اور بھائی عادل زمان گواہ عمر ریحان کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھائی دے رہے تھے۔

