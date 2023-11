ایف بی آر کا ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں مزید توسیع نہ کرنے کا فیصلہ

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں مزید توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ انکم ٹیکس کمشنر صرف درخواست دینے کی صورت میں ہی توسیع دینے کے مجاز ہوں گے.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESSNEWSPK: شیخ رشید کو بڑا ریلیف، لال حویلی سیل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرارلال حویلی کی دونوں ملکیتی رجسٹریاں منسوخ کرنے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا گیا

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: سولر پینلز کی درآمد کی آڑ میں اربوں کی منی لانڈرنگ ، ایف بی آر رقم کی واپسی کیلئے متحرکاسلام آباد : فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سولر پینلز کی درآمد کی آڑ میں دیگرممالک منتقل کی گئی رقم کی واپسی کیلئے متحرک ہوگئی

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: سولر پینلز کی درآمد کی آڑ میں اربوں کی منی لانڈرنگ ، ایف بی آر رقم کی واپسی کیلئے متحرکاسلام آباد : فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سولر پینلز کی درآمد کی آڑ میں دیگرممالک منتقل کی گئی رقم کی واپسی کیلئے متحرک ہوگئی

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: کیا کویت میں 4 دن کی تعطیلات ہونے جارہی ہیں؟ہفتے میں آنے والی دو چھٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے دو دن کی چھٹی کے درمیان آنے والے دن پر غور کرنے کا فیصلہ کویتی قانون کے مطابق ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: مہنگائی توقع کے مطابق بڑھی، شرح سود برقرار ہے، اسٹیٹ بینکاسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زری پالیسی کمیٹی نے پالیسی ریٹ کو تبدیل نہ کرنے اور شرح سود 22فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے،

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: مہنگائی توقع کے مطابق بڑھی، شرح سود برقرار ہے، اسٹیٹ بینکاسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زری پالیسی کمیٹی نے پالیسی ریٹ کو تبدیل نہ کرنے اور شرح سود 22فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے،

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕