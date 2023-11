ایف بی آر نے ڈومیسٹک ٹیکسز کا ہدف حاصل کر لیا

تفصیلات کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے ڈومیسٹک ٹیکسز میں 43 فیصد اور مجموعی شرح نمو میں 37 فیصد اضافہ کے ساتھ مسلسل چوتھے مہینے محصولات کی وصولی کا ہدف حاصل کرلیا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق جولائی سے اکتوبر 2023 کی مدت کے دوران ایف بی آر نے 2682 ارب روپے کے ہدف کے مقابلہ میں 2748 ارب روپے جمع کئے ہیں، 2022 میں اسی مدت کے دوران 2159 ارب روپے جمع کئے گئے تھے۔

اکتوبر 2022 کے دوران 516 ارب روپے جمع کئے گئے تھے جبکہ اکتوبر 2023 میں 707 ارب روپے جمع کئے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر نے چار ماہ کے دوران 158 ارب روپے کے ریفنڈز بھی جاری کئے ہیں۔گذشتہ سال اسی مدت کے دوران 113 ارب روپے کے ریفنڈز جاری کئے گئے تھے۔

ٹیکس سال 2023 کے لئے 31 اکتوبر 2023 تک تقریباً 2.9 ملین گوشوارے جمع کرائے جا چکے ہیں۔جبکہ گذشتہ سال اسی عرصہ کے دوران2.57 ملین گوشوارے جمع کرائے گئے تھے۔

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAWAIWAQT_: ایف بی آر نے 4 ماہ کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کرلیافیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کر لیا۔ایف بی آر نے گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 2 ہزار 159 ارب روپے کے محصولات کے مقابلے میں رواں مالی سال کے 4 ماہ میں 37 فیصد اضافے سے 2 ہزار 748 ارب روپے کے محصولات اکٹھے کیے۔اعلامیے کے مطابق رواں سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران ٹیکس وصولیوں کا ہدف 2...

ذریعہ: Nawaiwaqt_ | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: ورلڈ کپ: افغانستان نے سری لنکا کو 7 وکٹوں سے ہرا دیاپونے میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا کی جانب سے دیا گیا 242 رنز کا ہدف افغانستان نے 45.2 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: ورلڈ کپ: افغانستان نے سری لنکا کو 7 وکٹوں سے ہرا دیاپونے میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا کی جانب سے دیا گیا 242 رنز کا ہدف افغانستان نے 45.2 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: چائے یا کافی میں چینی کا استعمال ممکنہ طور پر صحت کو متاثر نہیں کرتا، تحقیقسائنس دانوں نے کوپنہیگن میل اسٹڈی سے حاصل ہونے والے 2923 افراد کے ڈیٹا کا جائزہ لیا

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: میسی نے ریکارڈ آٹھویں بار بہترین فٹبالر کا ایوارڈ جیت لیاارجنٹینا کو 36 سال بعد فٹبال کا عالمی چیمپئن بنوانے والے فاتح کپتان لیونل میسی نے ریکارڈ آٹھویں بار بہترین فٹبالر کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: میسی نے ریکارڈ آٹھویں بار بہترین فٹبالر کا ایوارڈ جیت لیاارجنٹینا کو 36 سال بعد فٹبال کا عالمی چیمپئن بنوانے والے فاتح کپتان لیونل میسی نے ریکارڈ آٹھویں بار بہترین فٹبالر کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕