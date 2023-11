آل پاکستان مسلم لیگ کو سیاسی جماعتوں کی فہرست سے ڈی لسٹ کردیاگیا

نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ ڈی لسٹ کردی گئی، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا،الیکشن کمیشن نے اے پی ایم ایل کو ڈی لسٹ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

