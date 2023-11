آئرلینڈ نے بھی فلسطینیوں کے حق میں، اسرائیلی مظالم کیخلاف آواز بلند کردی

ڈبلن (ویب ڈیسک) آئرلینڈ کے خارجی و دفاعی امور کے ترجمان میٹ کارتھی نے غزہ کے مظلوم عوام کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے فلسطینیوں کے حق دفاع کا سوال اٹھادیا۔

جیو نیوز کے مطابق آئرش پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے میٹ کارتھی نے کہا کہ دہائیوں سے جاری اسرائیلی مظالم کے بعد بھی ہم کبھی یہ کیوں نہیں سنتے کہ فلسطینیوں کو بھی اپنے دفاع کا حق ہے۔انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہونا چاہیے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ہو اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملیں۔

وزیراعلیٰ محسن نقوی کا جنرل اور میوہسپتال کا 3گھنٹے طویل دورہ،شہری کی شکایت پر ٹیسٹ باہر سے کرانے پر اظہار برہمی اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے صرف 7 اکتوبر سے ہی نہیں بلکہ دہائیوں سے، جب سے اسرائیل نے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے عملی طور پر ہر روز کر رہا ہے۔میٹ کارتھی کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی قانون کے برخلاف اسرائیل نے فلسطینی علاقوں کا محاصرہ کیا، بین الاقوامی قانون کے برخلاف اسرائیل نے تعمیرات کیں، غیرقانونی آبادکاریوں میں اضافہ کیا۔ headtopics.com

🇵🇸🇮🇪 It is pointless to say that Israel must abide by international law when it is blatantly breaking that law every minute of every day.دوسرے مردوں سے تعلقات کے انکشاف اور سوشل میڈیا پرٹرولنگ کے بعد دیپیکا پڈوکون کی نئی ویڈیو وائرل

اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے خلاف اسرائیل نے نسل پرستی کا نظام نافذ کیا جس نے فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو محدود کیا اور بین الاقوامی قانون کے خلاف فلسطینیوں کے بنیادی حقوق سے انکار کیا۔ headtopics.com

ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی قانون کے خلاف اسرائیل نے متواتر اور منظم طریقے سے حملے کیے اور فلسطینی شہریوں کو مارا لیکن ہم نے کبھی یہ کیوں نہیں سُنا کہ فلسطینیوں کو بھی اپنے دفاع کا حق ہے؟انہوں نے سوال اٹھایا کہ اب تک کسی بھی مغربی رہنما نے یہ الفاظ کہے کہ فلسطین کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے؟میٹ کارتھی کا کہنا تھا کہ سچ یہ ہے کہ فلسطین کے لوگ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اسرائیل سے کہے کہ فلسطین کا محاصرہ ختم کرو، نسل پرستی بند کرو، الحاق بند کرو، نسل کشی بند...

