امریکی صدر کو منہ توڑ جواب، فلسطین نے شہدا کے نام شائع کر دیے

غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کا حتمی پلان تیار، 50 ہزار روپے سے زائد رقم لے جانے پر پابندیفلسطینی وزارت صحت نے غزہ میں شہید ہونے والوں کے نام شائع کر دیے جن میں درجنوں افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔

وزارت نے امریکی صدر بائیڈن کے تبصروں کے بعد ناموں کی فہرست جاری کی جنھوں نے کہا تھا کہ انھیں فلسطینیوں کی اموات کے اعداد و شمار پر "کوئی اعتماد” نہیں ہے۔ Scrolling over this is so painful. The first 88 names are from the same family! The next 72 from one family! And the undescribable pain goes on. No words.فلسطینی حقوق کے گروپ الحاق کے عصیل الباجیہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں وزارت صحت کی طرف سے مقتول فلسطینیوں کے 7,000 ناموں میں سے پہلے 88 نام شائع کیے گئے ہیں جو کہ ایک ہی خاندان سے ہیں۔

وزارت صحت نے کہا تھا کہ غزہ سول رجسٹری سے تقریباً 45 خاندانوں کی تمام زندہ نسلوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔

ملائیشین وزیراعظم کا فلسطین کی حمایت پر تنقید کرنے والوں کو دو ٹوک پیغامکوالالمپور : ملائیشیا کے وزیراعظم انورابراہیم نے فلسطین کی حمایت پر تنقید کرنے والوں کو دوٹوک پیغام میں کہا ہے کہ آپ نے دھمکی دینے کے لیےغلط شخص کا انتخاب کیا ہے۔ مزید پڑھ ⮕

روس نے اسرائیل کی حمایت میں پیش کی جانے والی امریکی قرارداد کو مسترد کردیانیویارک : روس نے اسرائیل کی حمایت میں پیش کی جانے والی امریکی قرارداد کو مسترد کردیا اور کہا قرارداد میں اسرائیل کی حمایت کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ مزید پڑھ ⮕

نیدر لینڈ کے کرکٹر نے شرمناک ریکارڈ اپنے نام کر لیانیدر لینڈ کے بولر باس ڈی لیڈے نے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف میچ میں ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کی بدترین بولنگ کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ مزید پڑھ ⮕

