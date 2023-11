الیکشن کب ہونگے ،" کھلاڑی خان" جیل میں ہونگے یا نا اہل ،ہونے کیا جا رہا ہے ؟ سہیل وڑائچ نے اہم انکشافات کر دیئےلاہور ( خصوصی رپورٹ ) الیکشن جنوری نہیں تو فروری میں ضرور انعقاد پذیر ہونگے ،کوئی حادثہ یا انہونی نہ ہوئی تو کھلاڑی خان الیکشن کے دوران جیل میں ہونگے اور الیکشن سے پہلے ہی نااہل بھی قرار دیئے جا چکے ہونگے۔کس جماعت کو وزارت عظمیٰ ملے گی اور دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت کو ملک کی صدارت ۔سینئر صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے اہم انکشافات کر دیئے...

"جیو"میں شائع ہونیوالے اپنے بلاگ بعنوان"ہونے کیا جا رہا ہے ؟"میں سہیل وڑائچ نے لکھا ہے کہ تبصروں، تجزیوں اور مشوروں کو چھوڑیں ۔آئیے آج جانیں کہ فیصلہ ساز مستقبل کے تانے بانے کس طرح بن رہے ہیں انکی سوچ، اندازے اور تخمینے کیا ہیں ؟یہ سارا کچھ جاننے کے بعد آخر میں جائزہ لیں گے کہ ان کے اندازے او رسیاسی فیصلے کتنے درست ہیں اور ان سے کیا نتائج برآمد ہونگے۔جان لیں کہ یہ طے ہے کہ الیکشن جنوری نہیں تو فروری میں ضرور انعقاد پذیر ہونگے ،کوئی حادثہ یا انہونی نہ ہوئی تو یہ بھی واضح...

بلاگ کے آخر میں سہیل وڑائچ نے لکھا کہ تخمینے ،اندازے اور سوچ جاننے کے بعد ضروری ہے کہ اس سرکاری نقشے کا تنقیدی جائزہ لیا جائے ۔حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک کی سیاست اور معاشرہ تار تار ہے، سیاست میں تلخی اور نفرت عروج کو پہنچی ہوئی ہے ، ایک نئے نوابزادہ نصراللہ خان کی ضرورت ہے وہی تھے جو ایم آر ڈی اور اے آر ڈی کے روح رواں تھے مگر آج کی سیاست میں ایک بھی نوابزادہ نصراللہ نہیں۔ مقتدرہ کے ساتھ کوئی فارمولا طے نہ پایا تو کیا نواز شریف، کاکڑ جیسا وزیراعظم بننا قبول کریں گے ظاہر ہے کہ اس طرح نہ حکومت...

فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس؛ ابصار عالم نے لوگوں کا نام لیا، آپ میں توجرأت نہیں،چیف جسٹس کی برہمی پر وکیل پیمرا نے وکالت نامہ واپس لے لیا

