الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کی تاریخ دے دی

الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ دے دیاسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق الیکشن کمیشن نے وکیل نے سپریم کورٹ میں بیان دیا کہ انتخابات 11 فروری کو کروائے جائیں گے۔چیف جسٹس پاکستان نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ صدر مملکت سے اس معاملے پر مشاورت...

بنگلہ دیشی اپوزیشن نے الیکشن بائیکاٹ کی دھمکی دے دیبنگلہ دیش میں آئندہ سال جنوری میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تاہم مرکزی اپوزیشن جماعت نے ان انتخابات کے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی ہے۔

الیکشن کمیشن نے انتخابات کیس میں وکالت نامہ جمع کروا دیااسلام آباد: الیکشن کمیشن آف پاکستان (ای سی پی) نے انتخابات کیس میں وکالت نامہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا، الیکشن کمیشن کے وکیل 2 نومبر کو سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے۔الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کیس میں ایڈووکیٹ شجیل سواتی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں.

''مفادات کا ٹکراؤ''؛ انضمام الحق پر سابقہ دور میں بھی الزام لگاٹی 10 لیگ کی ٹیم خریدی، بورڈ نے پہلے تردید کی بعد میں اجازت دی

صدر مملکت کی گنتی تو ٹھیک ہے،چیف جسٹس کے 90روز میں انتخابات کیس میں ریمارکساسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)90روز میں انتخابات کیس میں چیف جسٹس پاکستان نے کہاکہ صدر نے صرف بتایا ہے89ویں دن فلاں تاریخ بنتی ہے،صدر مملکت کی گنتی تو ٹھیک ہے،صدر نے تو صرف ایک خط میں گنتی پوری کرکے لکھ دی۔ نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق 90روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی،چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی...

