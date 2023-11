اسرائیلی فوج کا جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر دوسرا بڑا حملہ، قیامت کا منظر

تفصیلات کے مطابق غزہ میں میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ ستائیسواں ویں روز بھی جاری ہے، فضائی بمباری کے ساتھ ساتھ زمینی حملے بھی مزید تیز ہوگئے ہیں۔ دہشت گرد صہیونی فوج نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پردوسرا بڑا حملہ کردیا ، جس سے رہی سہی عمارتیں بھی تباہ ہوگئیں او مزید سیکڑوں فلسطینی شہید ہوئے۔

رات کے حملے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری تھیں اور ملبے سے لاشیں نکالی جارہی تھیں، زخمیوں کوڈھونڈا جارہا تھا کہ اسرائیلی طیاروں نےایک بار پھرنہتے فلسطینیوں کو نشانہ بناڈالا۔ غزہ میں شہدا کی مجموعی تعداد نو ہزارکے قریب پہنچ چکی ہے، جن میں تین ہزار چھ سو سے زائد بچے اور ڈھائی ہزار خواتین شامل ہیں جبکہ دو ہزارافراد اب بھی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبےہیں، جن میں سیکڑوں بچے بھی ہیں۔

شدید بمباری سے ٹیلی فون اورانٹرنیٹ سمیت مواصلاتی نظام مکمل طور پر تباہ ہوگیا ہے ، فلسطین کی ٹیلی کمیونیکیشنزایجنسی کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں انٹرنیٹ سمیت تمام مواصلاتی نظام بند ہوچکا ہے اور اور رابطے کے تمام ذرائع بھی کٹ گئے ہیں۔

ایندھن کی عدم فراہمی اور زیادہ تراسپتالوں کی تباہی کے باعث صحت کا نظام بھی مکمل طور پر بند ہونے کے نزدیک ہے۔ سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی پالٹیل کا کہنا ہے۔ غزہ کی پٹی میں انٹرنیٹ سروسز مکمل طور پر معطل ہے۔ اور رابطے کے تمام ذرائع بھی کٹ گئے ہیں۔۔

دوسری جانب قطر کی ثالثی کی کوششوں کے نتیجے میں رفح بارڈر پہلی بار جزوی طورپر کھلا، تو غزہ سے نکلنے والوں کا تانتا لگ گیا لیکن صرف پانچ سو افراد کومصرمیں داخلےکی اجازت دی گئی۔ جن میں اکثریت غیرملکیوں اور زخمیوں کی ہے اور زخمیوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے

غزہ میں اسرائیلی حملوں اور امداد کی ترسیل نہ ہونےکی وجہ سےصورتحال ابترہوتی جارہی ہے اور اسپتالوں کو جو محدود دوائیاں ملی تھیں، وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہیں، جس سے ہزار وں زیرعلاج بچوں اور خواتین کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں۔

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARYNEWSUD: اسرائیلی فوج کا جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر دوسرا بڑا حملہ، قیامت کا منظرغزہ : دہشت گرد اسرائیل کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر دوسرے بڑے حملے میں درجنوں فلسطینی شہید ہوگئے جبکہ انٹرنیٹ سروس معطل ہوگئی

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: جبالیہ کیمپ پر اسرائیل کا فضائی حملہ جنگی جرائم کاواضح ثبوت ہے، نگراں وزیراعظماسلام آباد : نگراں وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ جبالیہ کیمپ پراسرائیل کا فضائی حملہ جنگی جرائم کاواضح ثبوت ہے

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: جبالیہ کیمپ پر اسرائیل کا فضائی حملہ جنگی جرائم کاواضح ثبوت ہے، نگراں وزیراعظماسلام آباد : نگراں وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ جبالیہ کیمپ پراسرائیل کا فضائی حملہ جنگی جرائم کاواضح ثبوت ہے

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: پاکستان اور ترکیہ کی ویب سیریز ’صلاح الدین ایوبی‘ کا ایکشن سے بھرپور ٹریلر جاریویب سیریز کیلئے ایک بڑا سیٹ لگایا گیا ہے جس میں دمشق کے قدیم شہر کا مکمل منظر بنایا گیا جو کہ 200 ایکڑ پر محیط ہے

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕

DAILYPAKISTAN: حوثی باغیوں کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا حملہتل ابیب (ڈیلی پاکستان آن لائن)حوثی باغیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا حملہ کردیا۔۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر میں حوثیوں کا میزائلوں اور ڈرونز کا حملہ ناکام بنادیا۔اسرائیلی فوج کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ فضائی دفاعی نظام سے اسرائیلی حدود سے باہر فضائی خطرے کو روکا گیا۔ روزنامہ...

ذریعہ: DailyPakistan | مزید پڑھ ⮕

EXPRESSNEWSPK: غزہ میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید350 کے لگ بھگ شہری زخمی بھی ہوئے، اسرائیلی بمباری میں اب تک 8500 فلسطینی شہید ہوچکے، عرب میڈیا

ذریعہ: ExpressNewsPK | مزید پڑھ ⮕