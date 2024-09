اسرائیل نے حزب اللہ اور حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا

- Israel has tracked down and assassinated leaders and commanders of Hezbollah in Lebanon and of the Gaza Palestinian militant group Hamas amid the nearly one-year-old conflicts with its arch-enemies.

Aqil, who has also used the aliases Tahsin and Abdelqader, is a member of Hezbollah's top military body, the Jihad Council. The United States imposed sanctions on Shukr in 2015 and accused him of playing a central role in the 1983 bombing of the US Marine barracks in Beirut, which killed 241 U.S. military personnel.Mohammed Nasser was killed in an Israeli airstrike on July 3. Israel claimed responsibility, saying he headed a unit responsible for firing from southwestern Lebanon at Israel.

اسرائیل، لبنان، حزب اللہ، حماس، حملہ

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



DunyaNews / 🏆 1. in PK

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

اسرائیل نے ایک منٹ میں ہزاروں افراد کے قتل کی کوشش کی، حزب اللہ انتقام لے گی: حسن نصراللہاسرائیل نے اعلان جنگ کر دیا ہے، پیجر دھماکے بازاروں، گھروں اور اسپتالوں کے اندر ہوئے جن میں اسرائیل نے جان بوجھ کر سویلینز کو نشانہ بنایا: حزب اللہ سربراہ کا خطاب

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

حزب اللہ کا تل ابیب کے قریب موساد کے ہیڈکوارٹر پر میزائل حملہحزب اللہ نے موساد ہیڈکواٹر کو قادر ون بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا، عرب میڈیا

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

لبنان سے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ، ساحلی شہر اور فوجی اڈےکو نشانہ بنایا گیاحزب اللہ کے اب تک استعمال نہ کیے جانے والے راکٹوں نے سرحد سے اندر 50 کلومیٹر تک علاقے میں اہداف کو نشانہ بنایا

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

غزہ میں اسرائیلی فوج کا پناہ گزین اسکول پر حملہ، بچوں سمیت 22 فلسطینی شہیدغزہ میں حماس کے ایک کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا جسے عسکریت پسند گروپ دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کر رہا تھا: اسرائیل

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

اسرائیل نے اپنے ہزاروں فوجی غزہ سے لبنان کی سرحد پر پہنچادیےپیجرز دھماکوں کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ میں مکمل جنگ کے خدشات بڑھ گئے

ذریعہ: ExpressNewsPK - 🏆 13. / 53 مزید پڑھ »

لبنان کے سرحدی قصبے پر اسرائیل کا حملہ، طبی عملے کے تین ارکان جاں بحقحزب اللہ نے اسرائیل کے 91 ویں ڈویژن کے ہیڈکوارٹرز پر جوابی حملہ کیا

ذریعہ: ExpressNewsPK - 🏆 13. / 53 مزید پڑھ »