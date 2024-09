اسرائیل کی بمباری نے بیروت کے ضلع دہیہ کو تباہ کر دیا

BEIRUT - When Israel began pounding the southern Beirut suburb of Dahiyeh in airstrikes that killed Lebanon's Hezbollah leader Hassan Nasrallah, the blasts were so powerful that a pregnant woman feared her baby could not withstand the force.

Like other residents of Dahiyeh, a Hezbollah stronghold, the family -- Zahraa, her husband and two sons, aged 17 and 10 - quickly packed what they could and fled for other parts of the capital Beirut. The city shook with each explosion. Ali Hussein Alaadin, a 28-year-old Dahiyeh resident, seemed lost after some of the heaviest Israeli bombardment of Beirut in decades. He barely had enough time to grab his father's medicine. One of the strikes hit a building just beside them.

اسرائیل، لبنان، بیروت، دہیہ، ہزبواللہ، بمباری

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



DunyaNews / 🏆 1. in PK

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

اسرائیل نے ایک منٹ میں ہزاروں افراد کے قتل کی کوشش کی، حزب اللہ انتقام لے گی: حسن نصراللہاسرائیل نے اعلان جنگ کر دیا ہے، پیجر دھماکے بازاروں، گھروں اور اسپتالوں کے اندر ہوئے جن میں اسرائیل نے جان بوجھ کر سویلینز کو نشانہ بنایا: حزب اللہ سربراہ کا خطاب

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

طلاق کی افواہیں! ابھیشیک بچن نے اپنی شادی کی انگوٹھی اُتار دیاداکار کی نئی ویڈیو نے مداحوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا

ذریعہ: ExpressNewsPK - 🏆 13. / 53 مزید پڑھ »

اسرائیل کا حزب اللہ ہیڈ کوارٹر پر حملہ، حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰگزشتہ 5 روز میں یہ اسرائیلی فوج کی بیروت پر سب سےطاقتور بمباری ہے، جنوبی ٹاؤن پراسرائیلی بمباری میں 4 عمارتوں کو نقصان پہنچا: عرب میڈیا

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

اسرائیل کے حزب اللہ ہیڈکوارٹر سمیت لبنان پر تابڑ توڑ حملے، امریکی صدر کا بیروت حملوں سے اظہار لاتعلقیاسرائیل نے بیروت کے علاقے داہیہ میں رہائشی عمارتوں پر حملوں میں حزب اللہ کے میزائل یونٹ کے سربراہ اور انکے نائب کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

قومی اسمبلی نے PTI کو 80 ممبر کے ساتھ سنی اتحاد کونسل میں شامل کردیاقومی اسمبلی کی سیکرٹریٹ نے انتخابی ترمیم ایکٹ کے بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف (PTI) کو ختم کر دیا اور تمام 80 ممبر کو سنی اتحاد کونسل (SIC) میں داخل کردیا۔

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

’کل اسرائیل کانپے گا‘؛ یرغمالیوں کے اہل خانہ کا نیتن یاہو کیخلاف مظاہرے کا اعلاننیتن یاہو اور ان کی حکومت نے یرغمالیوں کو مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا

ذریعہ: ExpressNewsPK - 🏆 13. / 53 مزید پڑھ »