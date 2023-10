اسرائیلی بربریت: یہودی عالم نے بڑا مطالبہ کردیا

مزید پڑھیںقرض کی نئی قسط کا حصول : پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا نیا دور نومبر میں ہوگااسرائیل فوج کی جانب سے فلسطینیوں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث اب تک ہزاروں فلسطینی لقمہ اجل بن چکے ہیں ایسے میں ایک یہودی عالم کی جانب سے بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ربی یسروئیل فیلڈمین نے کہا ہے کہ صہیونی یہودیوں کی نمائندگی نہیں کرتے، تمام زمینیں فلسطینی عوام کو واپس کی جائیں، بطور یہودی ہم فلسطینی حکومت کے تحت زیادہ محفوظ رہیں...

Rabbi Yisroel Feldman: “All lands should be returned to the Palestinian people” As Jews, “We will be safer under the Palestinian government”آسمانی کتاب تورات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہودی کبھی بھی زمین پر ریاست قائم نہیں کر سکتے، تورات اس سے منع کرتی ہے۔

یہودی مذہبی رہنما کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ صہیونیوں کے قبضے میں لی گئی تمام زمینیں فلسطینی عوام کو واپس کی جائیں۔ یہودی مذہبی رہنما ربی یسروئیل فیلڈمین کا مزید کہنا تھا کہ صہیونیوں نے آ کر تورات کے خلاف اعلانِ جنگ کیا اور تورات کے برعکس مقدس سر زمین پر ایک غیر مذہبی صہیونی ریاست قائم کی ہے۔ headtopics.com

پاکستان عنوانات

مزید پڑھ:

arynewsud »

فلسطینی صحافی نے اپنی موت کی ویڈیو ریکارڈ کرلیغزہ : فلسطینی صحافی خالد نے اسرائیلی بمباری کے وقت جان دیتے ہوئے بھی اسرائیلی بربریت دنیا کو دکھا گیا اور شہید ہوگیا۔ مزید پڑھ ⮕

فلسطینی صحافی نے اپنی موت کی ویڈیو ریکارڈ کرلیغزہ : فلسطینی صحافی خالد نے اسرائیلی بمباری کے وقت جان دیتے ہوئے بھی اسرائیلی بربریت دنیا کو دکھا گیا اور شہید ہوگیا۔ مزید پڑھ ⮕

غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل کی ایک اور ملک پر بمباریدمشق : غزہ کی پٹی اور لبنان میں جاری بربریت کے ساتھ اسرائیلی فوج نے ایک اور ملک کو اپنے نشانے پر رکھ لیا، فضائی حملے کرکے 8 فوجی ماردیئے۔ مزید پڑھ ⮕

غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل کی ایک اور ملک پر بمباریدمشق : غزہ کی پٹی اور لبنان میں جاری بربریت کے ساتھ اسرائیلی فوج نے ایک اور ملک کو اپنے نشانے پر رکھ لیا، فضائی حملے کرکے 8 فوجی ماردیئے۔ مزید پڑھ ⮕

پاکستان کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں غزہ پر اسرائیلی حملے کی مذمتنیویارک : پاکستان نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں غزہ پراسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کردیا۔ مزید پڑھ ⮕

پاکستان کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں غزہ پر اسرائیلی حملے کی مذمتنیویارک : پاکستان نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں غزہ پراسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کردیا۔ مزید پڑھ ⮕