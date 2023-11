آیت اللہ خامنہ ای نے مسلم ممالک سے اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر دیا

عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق دارالحکومت تہران میں طلبہ کے ایک گروپ سے گفتگو کے دوران آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ غزہ میں فوری طور پر بمباری روکی جائے اور صیہونی ریاست کو تیل اور خوراک کی برآمدات بھی روک دینی چاہیے۔

7 اکتوبر سے اب تک حماس کے حملوں میں اسرائیل کے 1400 افراد ہلاک اور درجنوں یرغمال ہیں۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ میں بمباری جاری کر رکھی ہے جس میں 8 ہزار سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ایران کے روحانی پیشوا نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم میں امریکا بھی شریکِ جرم ہے۔

انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا کو اس وقت غزہ کے مسئلے کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے جہاں امریکا، برطانیہ اور فرانس مظلوموں کے خلاف کھڑے ہیں۔

