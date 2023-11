تفصیلات کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) مشن کی سیاسی جماعتوں سے ملاقات کا امکان نہیں ، ذرائع نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف مشن کی سیاسی جماعتوں سے ملاقات کا اب تک کوئی شیڈول نہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی نمائندہ کی سیاسی جماعتوں سے ملاقات جولائی 2023 میں ہوئی تھی، جولائی میں سیاسی جماعتوں سے ملاقات میں ضروری یقین دہانیاں ہوگئی تھیں۔ حکام نے کہا کہ آئی ایم ایف نے اسٹینڈ بائی پروگرام پر عمل درآمد کیلئے سیاسی جماعتوں سے یقین دہانی مانگی تھی، سیاسی جماعتوں کی یقین دہانیوں کے بعد 12 جولائی کو قرض پروگرام کی پہلی قسط جاری ہوئی تھی۔شعیب نظامی Shoaib Nizami reports Finance, Fedeal Board of Revenue, Planning , Public Accounts, Banking, Capital Market, SECP, IMF, World Bank, Asian Development Bank, FATF updates for ARY New

ARYNEWSUD: آئی ایم ایف شرط پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر ایف بی آرکی عملدرآمد رپورٹ تیاراسلام آباد : فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر ) حکام کی آئی ایم ایف مشن کے ساتھ تکنیکی مذاکرات کی پہلی میٹنگ ہوئی

DAİLYPAKİSTAN: نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کی آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقاتاسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) نگران وزیرخزانہ شمشاد اخترکی آئی ایم ایف مشن چیف ناتھن پورٹر کی قیادت میں وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ ایستھر پریزروئزاور گورنر سٹیٹ بینک پاکستان بھی موجود تھے۔ ملاقات میں عالمی مالیاتی ادارے (آئی ایم ایف) نے معاشی مشکلات کے...

ARYNEWSUD: عام انتخابات کی تاریخ : الیکشن کمیشن کے وفد کی آج شام صدر مملکت سے ملاقات کا امکاناسلام آباد: الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج شام صدر مملکت سے ملاقات کا امکان پے ، جس میں عام انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کی جائے گی۔

ARYNEWSUD: قرض کی قسط کے لیے آئی ایم ایف کے نئے مطالبات سامنے آگئےاسلام آباد : عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے پاکستان سے جون تک 6670ارب ٹیکس وصولی کا پلان مانگ لیا اور تفصیلات دی جائیں

