آئی ایم ایف کا جائزہ مشن کل پاکستان آئیگا، کتنے دن قیام کریگااور کن امور ...

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) آئی ایم ایف کا جائزہ مشن کل پاکستان آئیگا، وفدکتنے دن قیام کریگااور کن کن سے مذاکرات ہونگے ؟ اس حوالے سے اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں ۔"جنگ"کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا وفد 2 ہفتے پاکستان میں رہے گا، وفد وزارتِ خزانہ، توانائی سمیت ریگولیٹری اداروں اور سٹیٹ بینک سے مذاکرات کرے گا، وفد ایف بی آر اور صوبائی حکومتوں سے بھی مذاکرات کرے گا، پاکستانی حکام پُرامید ہیں کہ مذاکرات کامیاب رہیں...

ذرائع کے مطابق بی آئی ایس پی کے تحت پہلی سہ ماہی میں تقریباً 90 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں، بیرونی فنانسنگ کے معاملے پر پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے۔بیرونی فنانسنگ کے مسئلے پر آئی ایم ایف خدشات کا اظہار کر چکا ہے جبکہ کرنسی ایکسچینج کے معاملے پر بھی اختلافات موجود ہیں اور آئی ایم ایف درآمدات کنٹرول کرنے کے لیے دسمبر 2022ء کا سرکلر واپس لینے کا مطالبہ بھی کر چکا ہے۔ذرائع کے مطابق توانائی کے شعبے کا گردشی قرض کم کرنے کے لیے پاکستان بجلی و گیس کی قیمت میں اضافہ کر چکا ہے، غیر ملکی...

