آئل ٹینکرز کی ملک بھر میں تیل کی سپلائی بند کرنے کی دھمکی

چیئرمین آئل ٹینکرزایسوسی ایشن میرشمس شاہوانی نے دھمکی دی کہ ہم آئل کی سپلائی بندکرکے قومی شاہراہ پر دھرنا دیں گے، 22کمپنیوں سےتعلق ہے،اسمگلنگ سے ہماراکوئی تعلق نہیں۔ شمس شاہوانی کا کہنا تھا کہ حیدرآبادکسٹم عملےنے4روزسے ہمارے ٹینکرزکوبندکیاہواہے، 72 گھنٹے میں ہماری گاڑیوں کو نہیں چھڑا گیا تو ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔

