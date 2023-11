Webmasters mibalik sa solong liderato

Naangkon og balik sa University of Cebu (UC) Webmasters ang solong liderato sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) college basketball human nila gipangmakmak ang Southwestern University (SWU)-Phinma Cobras, 73-57, niadtong Dominggo, Oktubre 29, 2023, sa Cebu Coliseum.Ningsaka sa 6-0 nga rekord ang Webmasters samtang nahagbong ang Cobras sa 1-5 nga baraha.

Verallo Foundation College (FVFC) Blue Dragons ang University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 66-60.Ang Blue Dragons ug Fighting Maroons parehong naggunit og 1-6 nga rekord.Sa high school division, naposte sa City of Bogo Science and Arts Academy (CBSAA) Trailblazers ang labing dakong kadaugan sa kasaysayan sa liga batok sa Don Bosco Technology Center (DBTC) Greywolves , 133-40.Ang Trailblazers ningsaka sa 2-4 nga rekord samtang ang Greywolves nanga-ugbok sa 0-8 nga baraha.

Laing higanteng duwa ni WembanyamaSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Ginebra mikuha sa serbisyo ni BishopSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Hukom kang Brownlee mahibaw-an sunod semanaSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

UC target ang ika-6 nga daogSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Curry’s 41 leads Warriors past Kings 122-114 in playoff rematchSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Clarkson’s late 3 gives Jazz 120-118 win over ClippersSunStar Publishing Inc. Read more ⮕