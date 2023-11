Way dakong problema sa BSKE

Way nakitang dakong problema ang Commission on Elections (Comelec 7) atol sa pagbukas sa botasyon sa tanang polling centers sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Central Visayas.Mao kini ang gibutyag ni Atty.

Gibutyag usab ni Castillano nga duna silay nadawat nga report labot sa vote buying diin kadaghanan nahitabo sa lalawigan sa Sugbo ug Bohol.Dunay video nga mikatap sa social media labot sa pinalitay sa botos apan giangkon ni Castillano nga kon ang nag video dili mobarog nga dunay vote buying, wala gihapon kini kapuslanan.Angay, matod pa niya, nga mohimo og pinanumpaang affidavit ang maong tawo aron mosaksi nga siya nakakita nga ang maong kandidato namalit sa botos sa mga lumolupyo.

Nearly 5.7K security personnel deployed for BSKE in Negros OccidentalSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

SSS brings e-Wheels program to San Carlos LGUSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Bossjob debuts AI-powered resume builder at Filipino-Chinese job fairSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

PRICE MONITORINGSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

DTI urges flower, candle sellers to hold off price increaseSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

BDO Unibank logs P53.9B net incomeSunStar Publishing Inc. Read more ⮕