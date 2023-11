Vote buying naghitak sa CV?

Gihulagway sa Police Regional Office (PRO) 7 nga malinawon sa kinatibuk-an ang kapin sa usa ka semana nga campaign period sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections (BSKE)nga natapos niadtong Sabado, Oktubre 28, 2023.Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, ang pangulo sa kapulisan sa Central Visayas, nga minus ra ang natala nga violations apan dunay mga impormasyon sa giingong vote buying.

“According sa mga supporters ni sila, na naay nag-away murag nagka-initay lang pero sa among nakuha nga information dili sila from the same barangay, so we are trying to check kung election related ba ang ilang away,” matod ni Pelare.Samtang sa pagpatuman sa liquor ban, gibutyag ni Pelare nga adunay mga nadakpan diin kasagaran niini anaa sa dakbayan sa Sugbo ug gipangbalhog sa police stations ug tukmang kaso ang ipasaka sa kapulisan karong adlawa.

Mayor Rama, pamilya mobakasyonSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

ID wa kinahanglana alang sa pagbotarSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Mga proyekto ni Ralota di pang band aidSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Babaye nasakmitan og P1.7M nga drugasSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Tipik sa Metro expressway naukab; riprap natumpagSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

3-way fight for Mabalacat City’s biggest barangaySunStar Publishing Inc. Read more ⮕