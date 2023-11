Visayan Electric: Walay schedule nga brownout

Walay schedule sa brownout ning adlaw sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), Lunes, Oktubre 30, 2023.Mao kini ang pasalig nga gihatag sa Visayan Electric.Midugang ang Visayan Electric nga ilang gipakusgan ang ilang mga pa­ningkamot sa ilang franchise area dili lamang aron masi­guro ang hapsay nga proseso sa eleksyon, kondili aron madugangan ang pagsalig sa publiko sa ka­angayan ug transparency sa BSKE.

“We have been in constant coordination with DOE (Department of Energy), because DOE has been in constant meeting with distribution utilities in Visayas, in region 7,” matod ni Bronce sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, Oktubre 26.Ang mga outage o brownout sa panahon sa eleksyon dugay na nga gikabalak-an sa publiko, tungod sa potensyal nga makabalda sa proseso sa botasyon.

