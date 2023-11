UV Lancers mikadlit sa ikalimang daog

Si Jim Paul Amistoso mitali og 12 puntos samtang si AJ Sacayan midugang og 10 puntos alang sa Lancers, nga nakigsawo na karon sa liderato sa college division uban sa University of Cebu (UC) Webmasters bitbit ang managsamang 5-0 rekords.

Sila si Kenneth Babalcon, Kenn Roger Melitante, ug Deu Ric Orgong nagkumboya'g 36 puntos apan nakawang ang ilang paningkamot gumikan kay ang Cheetahs natagak sa 3-3. Si Peter Peteros midonar og 10 puntos alang sa Panthers, nga nagpabilin sa ikaupat nga puwesto sa standings uban ang 4-1 nga marka. Ang Wildcats nahagsa sa 1-5. headtopics.com

Sa laing bahin, si Ismael Culdora miposte og 13 puntos samtang sila si John De la Torre ug Kenneth Cole nagkumbinar og 15 puntos sa dihang gipayaka sa UV Baby Lancers ang USPF Baby Panthers, 56-48, aron duyogan ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons sa ikaupat dapit uban ang parehong 4-2 nga baraha.

Si Nikola Jokic mirehistro og dominanteng triple-double sa dihang giablihan sa Denver Nuggets ang pagdepensa sa ilang korona piaagi sa pagpakaging ni LeBron James ug sa Los Angeles Lakers, 119-107, pagsugod sa 2023-23... headtopics.com

The defending champions University of the Visayas Green Lancers used an explosive opening assault to crush the Benedicto College Cheetahs, 69-46, and stay unscathed in five starts in the Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. Season 23 Men's Basketball Tournament last Saturday night at the Cebu Coliseum.

