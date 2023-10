Undas 2023 pahapsayon sa CTTMO

GIPAGULA na sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) ang ilang traffic scheme alang sa Undas 2023 sa Davao City aron dili magtrapik ang nag-unang kadalanan sa siyudad.Kini ang gipahibalo ni CTTMO Chief Dionisio Abude atol sa ISpeak Media Forum Huwebes, Oktubre 26, sa City Hall of Davao.Ang opisyal sa CTTMO nagbutang nga ang traffic scheme mao ang pagpangandam sa All Souls' Day ug All Saints' Day nga selebrasyon sa pipila ka dagkong sementeryo sa siyudad.

Ang traffic plan alang sa Davao Memorial Park diin ang pinakagawas nga lane niini paingod sa mga drayber nga mobisita.Sa Oktubre 31, ang mga personahe sa CTTMO magbutang og mga barandilya aron maseguro nga ang tanan nga mga sakyanan naa sa ilang gitudlo nga agianan.Ang duha ka lane padulong sa habagatan itakda alang sa mga motorista nga dili makasulod sa sementeryo.Samtang, ang mga mamaligyaay sa kilid sa sementeryo ibalhin sa pikas lane sa Oktubre 29 aron makunhoran ang trapiko.

