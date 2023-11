Tumang kainit masinati niining adlaw sa BSKE

Giawhag ang mga botante, ilabina ang mga edaran ingon man niadtong adunay gipamati sa lawas, nga mosayo sa pagbotar karong adlawa, Oktubre 30.Si Engr. Alfredo Quiblat nipahibawo sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Oktubre 29, 2023, nga ang heat index mahimong moabot sa 39 ngadto sa 40 degrees Celsius, nga gihulagway nga extreme.

Gitambagan ni Quiblat ang publiko nga dili magpabilin sa ilawom sa adlaw sulod sa kapin sa 20 minutos ug magdala kanunay og tubig ug mga gamit sa pagpanalipod, sama sa mga payong kon maglinya sa pagbotar. Gitambagan usab ang pagsul-ob og gaan nga sinina.Gihisgotan hinuon ni Quib­lat ang posibilidad nga molabay ang mga pag-ulan tungod sa nag-uswag nga low-pressure area, ilabi na ang pagsugod sa holidays sa “kalag-kalag”.

