Tambagi ko Noy Kulas: Dali nga mamugnaw

Dear Noy Kulas,Tawga lang ko og Saber Tooth, nagtrabaho sa usa ka call center.Kining akong problema parte ni sa akong lovelife ug reason nganong di ko ganahan magminyo.Bag-o lang mi nagbuwag sa akong live-in for two years. Third na ni nako nga partner.Ang duha namiya nako kay nakakita og lain.Siya kay ang katarungan wa na siya ganahi nako kay nauga na ko.

Unsay imong ikatambag?SABER TOOTHSaber Tooth,Medyo kataw-anan gamay ning imong problema kay laliman ka, friendly na ka sa kontra after two years.Sa ato pa, moabot na ang imong puol sa babaye after two years so di na ka makiglambahay sa katre.Mubo ra kaayo nang two years nimo kay dunay uban moabot og 10 years una pa mohinay.Kuyaw sab nang imoha kay hapit gyud mohunong.Anyway, konsulta og psychologist o psychiatrist kay basin duna kay underlying psychological problem hinungdan nga ingon ana ka.

