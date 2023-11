Tambagi ko Noy Kulas: Bakakon

Dear Noy Kulas,Maayo nga adlaw nimo ug sa imong kaubanan. Ako diay si Elsa, 40 years old, taga Cebu, buwag sa bana but duna mi usa ka buok anak. Dugay na mi gabuwag sa akong bana ug duna na siyay laing pamilya.Ako pud nisulod aning laing relasyon kay okay ra sa akong ex-husband kay nakig-estorya man ko niya. Kining akong live-in partner minyo but buwag na sa asawa. Didto ni siya sa Manila nag work kaniadto ug matod pa niya nakigrelasyon og lain ang iyang asawa so nagbuwag sila.

Please tambagi ko kon ipadayon ba nako o di ning among relasyon.ELSAEls,Buwagi na kay klaro kaayo na nga di kontento og usa. Congenital liar pa gyud tingali na kay bisan nasakpan na, nanghimakak lang gihapon. Mas motuo ko nimo nga naa silay relasyon kay ikaw may nakabasa sa chat. Makita bitaw na sa chat kon naa bay relasyon o wala ang babaye ug lalaki sa dagan sa komunikasyon sa duha.

