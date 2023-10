Talk to Papa Joe: Lady rider

Dear Papa Joe,Tawaga lang ko sa name nga Gina, 25 years old, taga Danao city.Ang akong problema kay ang akong uyab supak sa akong nasudlan nga panguwarta.Nag vlog man gud ko pinaagi sa ride ride sa motorsiklo kay na inspired ko sa mga lady rider.Wa sad ko makatuo nga makakwarta sad diay ko ani ug naa say sponsors.Gusto ko mang i-promote ang akong page pero di man na mao ang akong tuyo nimo, kon di ang pagpatambag.

Mao ni akong suliran ron kay sige na siya og pangluod ug makaguba na sa akong career. Palihug tambagi ko.GINAGina,Di gyud na nimo malikayan nga inga ana ang mahitabo kay ma insecure man sad siya nimo, labina sa nakapalibot nimong fans.Ikaw ra gyud ang makatubag ana kon kinsay mas bug-at nila, imong gugma o ang gugma nimo sa imong karera karon.Mao nga sabta sad siya ug pag talk mo kon unsa gyud ang angay para ninyong duha.