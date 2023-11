Suns mipagod sa Utah Jazz

Grabe ang pagsubang sa Phoenix Suns sulod sa ilang balwarte sa ilang paglam­pornas sa Utah Jazz, 126-104, ning Dominggo, Oktubre 29, 2023 (PH time), sa National Basketball Asso­ciation (NBA).Nahimo kini sa Suns bisan wala gihapon manuwa ang duha sa ilang pambatong trayanggulo nga sila si Devin Booker ug Bradley Beal, kinsa pulos adunay angol.Hinuon, ang nahabilin sa pambatong trayanggulo sa Suns nga si Kevin Durant naka­kuha og dakong suporta gikan sa lain niyang mga kauban.

Gidominar sa Suns ang ma­yorihiyang tipik sa kombati ug niabot pa’g 30 puntos ang ilang labaw dihang nakahimo og makapaukyab nga hansak si Allen sa tungatungang bahin sa 3rd quarter.Tungod sa dakong suporta nga iyang nadawat, sulod lang sa 29 ka mga minutos nga niduwa si Durant.

